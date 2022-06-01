Синоптик пообещал россиянам «медовое» лето

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Лето в средней полосе России будет теплым и умеренно влажным. Об этом в среду, 1 июня, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, показатели температуры будут близки к климатической норме. При этом, отметил специалист, особенно тепло будет на Кубани, в Крыму, на Кавказе и на Русском Севере, что положительно скажется на туризме и сельском хозяйстве.

Тишковец добавил, что в ближайшие дни на юге России можно будет открывать купальный сезон, потому как температура воды достигнет плюс 20 градусов. В Центральной России купаться можно будет с середины июня.

— Россиян ждет медовое лето! — подытожил Тишковец в своем Telegram.

В столице в эти выходные ожидается теплая погода, столбики термометров будут держаться на отметке плюс 20–22 градуса. Об этом в среду, 1 июня, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. При этом эксперт добавила, что в пятницу в Москве дневная температура составит плюс 22–24 градуса. В субботу же горожанам стоит готовиться к небольшому похолоданию в ночное время суток, однако в воскресенье существенных осадков не ожидается, но местами возможен кратковременный дождь.