Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

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В столице в эти выходные ожидается теплая погода, столбики термометров будут держаться на отметке в 20-22 градусов. Об этом в среду, 1 июня, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

— Наиболее интенсивные дожди придут в ночь на пятницу. Нас будет пересекать холодный атмосферный фронт, поэтому возможны ливни, и не исключено, что будет гроза, — отметила она.

При этом эксперт добавила, что в пятницу в Москве дневная температура составит 22-24 градусов. В субботу же горожанам стоит готовиться к небольшому похолоданию в ночное время суток, однако в воскресенье существенных осадков не ожидается, но местами возможен кратковременный дождь, сообщает РИА Новости.

Напомним, что 1 июня Москва и область будут находиться под влиянием гребня антициклона. Воздух в столице прогреется до 23 градусов выше нуля, в Подмосковье — до плюс 24 градусов. Ветер будет дуть восточный, 2–7 метров в секунду.

Однако ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что сегодня в столичном регионе стоит ожидать кратковременные ливни и грозы.