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Один человек погиб при взрыве газа в многоквартирном доме в Мытищах

Анастасия Колоскова
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа в многоквартирном доме в Мытищах
Фото: пресс-служба прокуратуры Московской области
Россия, Московская область, Мытищи, улица Мира, 6 Карта всех событий

Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром, произошедшим в многоквартирном жилом доме после хлопка газа в Мытищах. Об этом в среду, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Она уточнила, что в результате инцидента один человек погиб. Двое были госпитализированы, в том числе малолетний ребенок.

— В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования, — рассказала Григорьева.

По ее словам, на место происшествия выехал мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев.

Судя по видео, опубликованному ведомством, пожар произошел на третьем этаже пятиэтажного дома.

В ГСУ СК России по Московской области уточнили, что в одной из квартир произошел хлопок газовоздушной смеси. На место происшествия выехали следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

До этого пресс-служба МЧС по Московской области сообщила, что пожар произошел в двух квартирах в жилом доме в Мытищах. Уточняется, что инцидент случился в доме 6а по улице Мира.

Мытищи Прокуратура Пожары
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