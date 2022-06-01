Хлопок газа произошел в многоквартирном жилом доме в Мытищах на улице Мира

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Московская область, Мытищи, улица Мира, 6А Карта всех событий

Пожар произошел в двух квартирах в жилом доме в Мытищах. Об этом в среду, 1 июня, сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.

Уточняется, что инцидент случился в доме 6а по улице Мира. В квартирах пострадало оконное остекление.

Других разрушений на данный момент не обнаружено, отметили в ведомстве. Информация о пострадавших уточняется.

Видео очевидцев происшествия опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram-канал / РЕН ТВ

По данным источника «ВМ», перед пожаром произошел хлопок газа.

До этого серьезное возгорание произошло в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Гавриково-1» на территории Южного Бутова в Москве. Пожар случился в строящемся четырехэтажном здании, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать. Известно, что в результате пожара пострадал один человек.

В минувший понедельник, 30 мая, один человек пострадал в результате пожара в частном доме в ЖСК «Поляна», расположенном в Новой Москве. Возгорание произошло на первом этаже частного двухэтажного дома, площадь пожара также составила 15 квадратных метров.