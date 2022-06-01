Хлопок газа произошел в многоквартирном жилом доме в Мытищах на улице Мира

Пожар произошел в двух квартирах в жилом доме в Мытищах. Об этом в среду, 1 июня, сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.
Уточняется, что инцидент случился в доме 6а по улице Мира. В квартирах пострадало оконное остекление.
Других разрушений на данный момент не обнаружено, отметили в ведомстве. Информация о пострадавших уточняется.
Видео очевидцев происшествия опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ.
Видео: Telegram-канал / РЕН ТВ
По данным источника «ВМ», перед пожаром произошел хлопок газа.
До этого серьезное возгорание произошло в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Гавриково-1» на территории Южного Бутова в Москве. Пожар случился в строящемся четырехэтажном здании, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать. Известно, что в результате пожара пострадал один человек.
В минувший понедельник, 30 мая, один человек пострадал в результате пожара в частном доме в ЖСК «Поляна», расположенном в Новой Москве. Возгорание произошло на первом этаже частного двухэтажного дома, площадь пожара также составила 15 квадратных метров.
Сетевое издание "Вечерняя Москва" (18+) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 69371 от 06.04.2017. Учредитель: АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва". Главный редактор vm.ru: Александр Геннадьевич Глуходедов. Адрес редакции: 127015, г.Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2. Телефон: +7(499)557-04-24. Адрес эл.почты: edit@vm.ru. Почта для связи с редакцией сайта: news@vm.ru.