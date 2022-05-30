Один человек пострадал при пожаре в частном доме в Новой Москве

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Россия, Москва, поселение Первомайское, ИЖСК Поляна Карта всех событий

Один человек пострадал в результате пожара в частном доме в ЖСК «Поляна», расположенном в Новой Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу в понедельник, 30 мая.

По словам собеседника «ВМ», возгорание произошло на первом этаже частного двухэтажного дома. Огнем были охвачены личные вещи и мебель. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

До этого сообщалось, что в Рязанском районе столицы произошло возгорание в квартире жилого дома. По данным источника «ВМ», было обнаружено открытое горение на седьмом этаже здания. Огонь частично перешел на восьмой этаж.

Некоторое время спустя сотрудники спасательных служб ликвидировали возгорание.