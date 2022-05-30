Пожар в трех квартирах в Рязанском районе столицы потушили

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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Сотрудники спасательных служб ликвидировали пожар в жилом доме в Рязанском районе столицы. Об этом сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах в понедельник, 30 мая.

По данным источника, в результате пожара пострадали три квартиры. Общая площадь возгорания составила восемь квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Рязанском районе столицы произошло возгорание в квартире жилого дома. По данным источника «ВМ», было обнаружено открытое горение на седьмом этаже здания. Огонь частично перешел на восьмой этаж.

В субботу, 28 мая, на юге столицы произошло возгорание в складском помещении с маслами. Возгорание произошло по адресу Загородное шоссе, дом 1, корпус 2. Из гаражного бокса валил густой черный дым.