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Пожар в трех квартирах в Рязанском районе столицы потушили

Александр Афонин
Происшествия
Пожар в трех квартирах в Рязанском районе столицы потушили
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, 4-й Вешняковский проезд, 8 Карта всех событий

Сотрудники спасательных служб ликвидировали пожар в жилом доме в Рязанском районе столицы. Об этом сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах в понедельник, 30 мая.

По данным источника, в результате пожара пострадали три квартиры. Общая площадь возгорания составила восемь квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших нет.

До этого сообщалось, что в Рязанском районе столицы произошло возгорание в квартире жилого дома. По данным источника «ВМ», было обнаружено открытое горение на седьмом этаже здания. Огонь частично перешел на восьмой этаж.

В субботу, 28 мая, на юге столицы произошло возгорание в складском помещении с маслами. Возгорание произошло по адресу Загородное шоссе, дом 1, корпус 2. Из гаражного бокса валил густой черный дым.

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