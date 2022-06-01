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В результате пожара в СНТ в Южном Бутово пострадал один человек

Егор Провоторов
Происшествия
В результате пожара в СНТ в Южном Бутово пострадал один человек
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Сосенское, СНТ Гавриково-1 Карта всех событий

Серьезное возгорание произошло в садоводческом некоммерческом товариществе «Гавриково-1» на территории Южного Бутово в Москве, сообщил «Вечерней Москве» источник в столичных экстренных службах.

Сообщается, что пожар случился в строящемся четырехэтажном здании, его площадь составила 15 квадратных метров. В настоящее время возгорание ликвидировано, сообщил собеседник издания. Известно, что в результате пожара пострадал один человек.

В минувший понедельник, 30 мая, один человек пострадал в результате пожара в частном доме в ЖСК «Поляна», расположенном в Новой Москве. Возгорание произошло на первом этаже частного двухэтажного дома, площадь пожара также составила 15 квадратных метров.

До этого сообщалось, что в Рязанском районе столицы произошло возгорание в квартире жилого дома. По данным источника «ВМ», было обнаружено открытое горение на седьмом этаже здания. Огонь частично перешел на восьмой этаж.

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