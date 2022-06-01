Группы по пению для участников «Московского долголетия» набирают в Свиблове

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Россия, Москва, Снежная улица, 24 Карта всех событий

Набор групп по пению для участников «Московского долголетия» начался в Свиблове. Об этом в среду, 1 июня, в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Сами уроки вокала проводят в музыкальной школе имени А.Н. Скрябина. Пение преподает заслуженный работник культуры России заведующий образовательной программой «Эмми», руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов Геннадий Зуев.

Занятия проходят по вторникам и четвергам с 11:00 до 13:00 по адресу Снежная улица, дом 24, также сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее москвичам рассказали о самых ярких музыкальных клубах в центрах Московского долголетия (ЦМД). К примеру, в клубе «Три аккорда» ЦМД «Щапово» всех желающих научат играть на шестиструнной гитаре. При этом необязательно уметь играть — достаточно иметь желание освоить этот инструмент. Возглавляет клуб активная участница проекта Маргарита Степанова. Она с детства играет на гитаре, а после 50 лет с легкостью овладела новым музыкальным инструментом — укулеле. Любителей и виртуозов игры на гитаре ЦМД «Тушино» приглашает посетить клуб «Струны души».