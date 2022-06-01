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Итоги киноконкурса «Взгляд на город» представят на выставке «АРХ Москва»

Антон Махов
Город
Итоги киноконкурса «Взгляд на город» представят на выставке «АРХ Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Ильинка, 4 Карта всех событий

На ежегодной выставке «АРХ Москва» в Гостином Дворе подведут итоги конкурса «Взгляд на город». Об этом в среду, 1 июня, сообщила сопредседатель жюри Юлиана Княжевская.

— Москва многогранна. Для каждого из нас она открывается с неожиданной, удивительной стороны. Но увидеть все ее стороны, рассмотреть все ее грани невозможно, даже прожив в столице целую жизнь. Конкурс «Взгляд на город» — это наша попытка, взглянув на Москву глазами талантливых молодых режиссеров, заново открыть для себя столицу. И, судя по конкурсным работам, которые мы оценивали, эта попытка оказалась успешной, — рассказала Княжевская.

Сам конкурс короткометражного игрового и документального кино «Взгляд на город» проводит Институт Генплана Москвы при поддержке Москомархитектуры, итоги подведут 8 июня.

В 18:00 в павильоне института начнется церемония награждения, где назовут имена победителей и покажут работы финалистов. Участники конкурса должны были рассказать о городском пространстве и месте человека в мегаполисе, порассуждать о том, как меняется российская столица, создать яркий и выразительный образ своей Москвы.

В число основных критериев оценки работ входят соответствие идее и теме конкурса, оригинальность, эмоциональное воздействие на зрителя, эстетичность, качество режиссерской и операторской работы.

Также стало известно, что с 7 по 10 июля 2022 года в Парке Горького будет проходить третья Российская креативная неделя (Russian Creative Week, RCW) — главное федеральное событие в сфере креативных индустрий, пространство для открытого диалога всех участников.

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