Уголовное дело возбуждено по факту смерти человека при взрыве газа в Мытищах

Фото: пресс-служба прокуратуры Московской области

Возбуждено уголовное дело по факту смерти человека при взрыве газа многоквартирном доме в Мытищах. Об этом в среду, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, хлопок газа произошел в квартире на третьем этаже дома. В результате погибла 32-летняя женщина, а ее соседка вместе с ребенком были госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека».

В свою очередь подмосковная прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования данного дела. Это подтвердила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

О взрыве газовоздушной смеси сообщалось ранее.