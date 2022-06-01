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Житель Карелии похитил бывшую гражданскую жену и запер ее в курятнике

Анастасия Колоскова
Происшествия
Житель Карелии похитил бывшую гражданскую жену и запер ее в курятнике
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

В Карелии мужчина стал фигурантом уголовного дела, после того как похитил бывшую возлюбленную и удерживал ее в курятнике. О происшествии в среду, 1 июня, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, 43-летний Александр более 10 лет прожил со своей гражданской женой Верой. Пара воспитывала общего ребенка. Однако в какой-то момент женщина решила уйти. Александр надеялся на возобновление союза с возлюбленной, но спустя два месяца узнал, что у нее появился новый молодой человек.

Сняв стресс при помощи алкоголя, мужчина явился к бывшей и, угрожая ей ножом, заставил поехать к нему домой. Просидев три дня взаперти, Вера заверила Александра, что к ней вернулись былые чувства, и пообещала окончательно к нему переехать. Тот отпустил женщину, чтобы она привезла свои вещи, однако беглянка так и не вернулась.

Мужчина вновь поехал домой к возлюбленной и обнаружил, что у нее хранятся вещи его соперника. Выйдя из себя, Александр затолкал «обманщицу» в автомобиль и вновь привез к себе. Он запер женщину в курятнике, заколотив дверь досками, избивал ее и угрожал убийством и изнасилованием.

В какой-то момент заложнице удалось проделать дыру в потолке, через которую она пробралась на чердак. Там женщина выломала доски и убежала.

В отношении мужчины правоохранители возбудили уголовное дело о похищении с применением насилия, говорится в сообщении Telegram-канала Shot.

16 мая сообщалось, что связанным детям удалось сбежать от пьяного вора, который уснул в квартире в Москве.

Карелия похитители Уголовные дела
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