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Песков прокомментировал информацию об увеличении затрат на строительство дорог

Араз Салехов
Общество
Песков прокомментировал информацию об увеличении затрат на строительство дорог
Фото: Администрация президента РФ

Правительство России активно работает над созданием мер, позволяющих не замедлять проекты по строительству дорог, несмотря на возможное изменение цен в сторону повышения. Об этом в среду, 1 июня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Подорожание же везде идет определенное. Во-первых, есть инфляционное удорожание и так далее. Поэтому объективно изменение цены в сторону повышения возможно. Это учитывается в правительстве, это наверняка учитывается и в корпорации. Но, тем не менее, принимаются меры для того, чтобы не замедлять те проекты, которые сейчас выполняются, — отметил он.

Напомним, что до этого глава «Автодора» Вячеслав Петушенко рассказал, что автомобильная трасса М-12, которая в 2024 году свяжет Москву и Казань, выросла в цене на 30 процентов от запланированной суммы. Так, изначально проект оценивался примерно в 630 миллиардов рублей, однако на данном этапе подорожание составляет 190 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

В понедельник, 30 мая, представитель Кремля заявил, что в России нет каких-либо объективных причин для возникновения дефолта, поскольку у государства есть средства для оплаты внешнего долга.

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