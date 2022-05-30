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Песков опроверг слухи, связанные с возникновением дефолта в России

Араз Салехов
Экономика
Песков опроверг слухи, связанные с возникновением дефолта в России
Фото: Администрация президента РФ

Каких-либо объективных причин для возникновения дефолта в России нет, поскольку у государства есть средства для оплаты внешнего долга. Об этом в понедельник, 30 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Наша позиция хорошо известна: никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, и есть готовность их платить — будь то в рублях или по схеме, которая может быть более удобна для держателей бумаг, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Кроме того, Песков рассказал, что 30 мая состоится телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом Эрдоган подтвердил свое намерение переговорить с Путиным. Также президент Турции собирается провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Москва собирается проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, который аналогичен схеме оплаты за газ из России в рублях. По его словам, для выполнения подобной задачи зарубежным инвесторам придется открыть валютные и рублевые счета в российском банке.

Дмитрий Песков Россия дефолт
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