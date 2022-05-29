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Песков: Путин и Эрдоган планируют телефонный разговор 30 мая

Евгений Белоусов
В мире
Песков: Путин и Эрдоган планируют телефонный разговор 30 мая
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин планирует провести телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 30 мая. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Да, — кратко ответил пресс-секретарь на вопрос о планах лидеров обоих государств провести телефонный разговор.

Уточняется, что сам Эрдоган подтвердил свое намерение переговорить с Путиным. Также президент Турции собирается провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

В этот же день Путин провел телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем. Российский и сербский лидеры обсудили вопросы актуальной повестки дня двусторонних отношений государств. Кроме того, они обговорили дальнейшие шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

Днем ранее российский президент провел телефонную беседу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они произвели углубленный обмен мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине.

Дмитрий Песков Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин
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