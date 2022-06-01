Почти два килограмма запрещенных веществ изъяли у наркоторговца на севере Москвы

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Россия, Москва, Петрозаводская улица Карта всех событий

Сотрудники столичной полиции поймали наркоторговца, у которого было почти два килограмма героина. Об этом в среду, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, поступила информация о том, что 26-летний мужчина из Средней Азии может быть распространителем наркотических средств в столице.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали его на Петрозаводской улице. С собой у злоумышленника был 31 сверток с веществом общей массой более 1,8 килограмма. Проведенная экспертиза показала, что внутри пакетиков находился героин.

Оперативники выяснили, что подозреваемому поставляли крупные партии наркотиков, он занимался их фасовкой и распространял через тайники-закладки.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Мужчина находится под стражей.

Накануне, 31 мая, сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали группу закладчиков, которые занимались продажей наркотиков через интернет-магазин.