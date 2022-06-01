Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Почти два килограмма запрещенных веществ изъяли у наркоторговца на севере Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Почти два килограмма запрещенных веществ изъяли у наркоторговца на севере Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Петрозаводская улица Карта всех событий

Сотрудники столичной полиции поймали наркоторговца, у которого было почти два килограмма героина. Об этом в среду, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, поступила информация о том, что 26-летний мужчина из Средней Азии может быть распространителем наркотических средств в столице.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали его на Петрозаводской улице. С собой у злоумышленника был 31 сверток с веществом общей массой более 1,8 килограмма. Проведенная экспертиза показала, что внутри пакетиков находился героин.

Оперативники выяснили, что подозреваемому поставляли крупные партии наркотиков, он занимался их фасовкой и распространял через тайники-закладки.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Мужчина находится под стражей.

Накануне, 31 мая, сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали группу закладчиков, которые занимались продажей наркотиков через интернет-магазин.

Полиция МВД Наркотики
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Элитарность по абонементу

Любовь Выжанова
Любовь Выжанова

Важно вовремя помочь

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Город не останется в стороне

Дина Танатова
Дина Танатова

Влияние социума неизмеримо

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Вы или трусы наденьте, или крестик снимите

Все мнения
О проекте