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Путин: выплата «матерям-героиням» составит миллион рублей

Евгений Белоусов
Общество
Путин: выплата «матерям-героиням» составит миллион рублей
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поддержал идею возродить почетное звание «мать-героиня». Об этом президент сообщил в среду, 1 июня.

Удостоившиеся этого звания женщины получат выплату в один миллион рублей, уточнил глава государства.

Новость дополняется.

материнство выплаты Владимир Путин
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