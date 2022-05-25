Путин: Многодетная семья должна быть ориентиром для российского общества

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Многодетная семья должна стать для российского общества ценностным ориентиром, а государство должно всячески ее поддерживать. Об этом в среду, 25 мая, заявил президент России Владимир Путин.

— Семья, где растут трое, четверо и более детей уже сама по себе имеет высокий статус, должна иметь в нашем общественном сознании такой статус и должна поддерживаться со стороны государства, — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, для России семьи с большим количеством детей были нормой всегда. Несмотря на естественные демографические спады, к такой традиции сейчас необходимо возвращаться, передает слова президента ТАСС.

В этот же день Путин сообщил, что с 1 июня пенсии для неработающих пенсионеров увеличатся на 10 процентов. Кроме того президент объявил о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России на 10 процентов с 1 июля. Также на 10 процентов увеличится прожиточный минимум, который в среднем по стране составит 13 тысяч 919 рублей.

В России существуют единовременные и ежемесячные выплаты семьям с детьми. На некоторые из них могут претендовать только семьи с невысоким доходом, другие положены каждому, а для получения третьих необходимо соблюдение особых условий. «Вечерняя Москва» собрала все денежные выплаты, которые могут получить родители в России.