Психолог назвала три главные ошибки в воспитании детей

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Психолог Ольга Саломатова перечислила главные ошибки родителей в воспитании ребенка, которые впоследствии могут привести к развитию у него зависимости от алкоголя.

Она напомнила, что первыми «учителями» детей становятся родители. Если один из них ведет антисоциальный образ жизни, ребенок воспринимает это как разновидностью нормы.

— Даже если один из родителей — алкоголик, а второй ведет здоровый образ жизни, в семье выстраивается нездоровая система отношений. Здесь могут быть разные сценарии, — пояснила специалист.

Ребенок может попытаться перетянуть внимание отца или матери с бутылки на себя. При этом он может специально вести себя плохо. Впоследствии это может привести к тому, что во взрослом возрасте он будет также пытаться бежать от проблем в злоупотреблении алкоголем.

Второй ошибкой взрослых может стать гиперопека, которая способна атрофировать волю наследника. Распознать ее можно по отсутствию у ребенка свободного времени и собственных планов. В перспективе это может вылиться в безволие. Такие дети зачастую попадают под влияние дурной компании.

— При гиперопеке ребенок становится робким, застенчивым, несамостоятельным, а самое главное — он не может ничего сделать сам без руководства со стороны других. Такие дети, вырастая, «плывут по течению» и часто попадают в компании, где алкоголь является нормой, — объяснила Саломатова.

Также психолог добавила, что еще одной причиной будущего алкоголизма может стать полученная в детстве психологическая травма. При отсутствии проработки они оказывают глубокое влияние на формирование личности, отметила она.

По словам Ольги Саломатовой, решать подобные проблемы необходимо вместе с психотерапевтом.

При этом психолог подчеркнула, что родительские установки не всегда отражаются на детях. Бывают случаи, когда у родителей-алкоголиков вырастают разумные наследники. А некоторые проживают детские травмы и больше к ним не возвращаются, пишет Пятый канал.

До этого специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Астахова рассказала правила мудрых родителей.