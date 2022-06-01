Инспекторы МАДИ выдают брелоки безопасности в День защиты детей

Фото: Пресс-служба МАДИ

Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район, Театральный проезд, 5с1 Карта всех событий

Инспекторы Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) в рамках акции «Не паркуй ребенка» в День защиты детей раздают светоотражающие брелоки. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения в среду, 1 июня.

В пресс-службе отметили, что летние каникулы — время, когда дети могут отдохнуть от учебы и провести время с родными. Однако в то же время лето — время повышенного внимания и ответственности за жизнь и здоровье ребенка.

— Прошу родителей быть особенно внимательными за рулем и не забывать о мерах предосторожности на дорогах и в автомобилях, использовать детские кресла и ремни безопасности. Снижайте скорость вблизи детских площадок и лагерей, парков и зон отдыха. Ни в коем случае не оставляйте маленьких пассажиров одних в салоне автомобиля, — подчеркнула уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Светоотражающие брелоки можно повесить на ранец или одежду и тем самым обезопасить детей во время прогулок. Получить полезные сувениры можно рядом с Центральным детским магазином и у любого инспектора МАДИ.

До этого сообщалось, что МАДИ и Университет имени Кутафина (МГЮА) подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому будет организовано прохождение практик для студентов.