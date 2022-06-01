Наталья Сергунина: К Московской неделе моды присоединятся площадки по всему городу

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Россия, Москва, парк Зарядье Карта всех событий

Первая Московская неделя моды пройдет с 20 по 26 июня. Об этом в среду, 1 июня, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— Московская неделя моды расширяет географию проведения. К «Зарядью» присоединяются новые локации — площадки «Московских сезонов» в округах, на площади Революции и Тверской площади, ВДНХ, Музей космонавтики и другие культурные пространства города. Программа Недели моды тоже будет расширена: помимо показов, представителей индустрии и гостей ждут паблик-токи, воркшопы, киновечера и концерты, — пояснила Сергунина.

Она также рассказала, что главной площадкой станет парк «Зарядье». Российским дизайнерам будет доступно не менее шести его локаций. Показы пройдут на Китайгородской стене, парящем мосту и в Северном тоннеле — эклектичной галерее в скандинавском стиле.

Известно, что ряд мероприятий запланирован в большом амфитеатре. Также в «Зарядье» разместят маркет, где будет представлено более 50 брендов. В рамках деловой программы выступят около 80 спикеров из лидеров индустрии.

В рамках Московской недели моды на ВДНХ пройдут индивидуальные и коллективные показы, будут выступать артисты. Также организаторы проведут прямые трансляции показов из парка «Зарядье» на специально оборудованных экранах.

Тверская площадь будет в своем роде индустриальным кластером, где гости познакомятся с полным циклом производства одежды — от эскиза до пошива. Также здесь организуют маркет с монобрендовыми магазинами и конкурс для студентов творческих вузов. В программе будут тематические дискуссии, которые помогут лучше ориентироваться в модной индустрии.

Московскую неделю моды организует Фонд моды при поддержке правительства Москвы.

Ранее Сергунина сообщила о том, что библиотеки и культурные центры Москвы приглашают гостей на программу «КультЛето».