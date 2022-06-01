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Дмитрий Губерниев объяснил, почему спортсмены кажутся «тупыми»

Анна Михалюк
Общество
Дмитрий Губерниев объяснил, почему спортсмены кажутся «тупыми»
Фото: Youtube / RTVI развлечения

Российский телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об интеллектуальных способностях отечественных спортсменов.

— Тупой человек не может добиться успехов в спорте. Любой, кто добился определенных побед, интеллектуально развит. Другой вопрос в том, что мы должны брать пример с иностранцев. Бывает, увидишь интеллект в глазах норвежского биатлониста или у австралийского пловца... У них за плечами несколько университетских образований, знание нескольких языков. Люди умудрялись сочетать учебу в мощнейших европейских университетах и работу в сборной страны. И поблажек там никто не давал, — высказался комментатор в интервью для YouTube-канала RTVI.

Кроме этого, Губерниев не понимает молодых спортсменов, которые не говорят на английском, а также взрослых тренеров, которые большую часть жизни проводят на сборах в Европе, но не знают иностранных языков.

Комментатор предрек непростое будущее для российских футболистов. Он считает, что клубам будет сложно существовать на фоне антироссийских санкций.

комментатор Дмитрий Губерниев Интервью
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
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