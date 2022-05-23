Губерниев предрек нелегкое будущее российским футбольным командам

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Российским футбольным клубам будет достаточно сложно существовать на фоне антироссийских санкций. Об этом в понедельник, 23 мая, «Вечерней Москве» рассказал спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

— Страна живет в условиях жесточайшего кризиса, спорт в том числе, поэтому, конечно, судьба других российских команд тоже будет нелегкой, — отметил он.

При этом эксперт рассказал и о больших проблемах у главного спонсора «Спартака» — нефтегазовой компании «Лукойл», несмотря на высокие цены на природные ресурсы. По его словам, российскому спорту будет достаточно тяжело, поскольку жесткая санкционная политика не позволит развивать его в стране.

Напомним, что в понедельник, 23 мая, руководство московского «Спартака» объявило о закрытии «Спартака-2», выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Столичный клуб признал существование такого клуба на данном этапе нецелесообразным. «Спартак», как уточняется, сосредоточится на поддержке работы академии и молодежной команды.

Также стало известно, что в конце февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские футбольные клубы и сборные от участия в соревнованиях в нынешнем сезоне. Так, УЕФА исключил московский «Спартак» из текущего розыгрыша Лиги Европы.