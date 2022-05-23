Дмитрий Губерниев: Владельцам «Спартака» нужно продать команду

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Владельцам футбольного клуба «Спартак» нужно продать команду. Такое заявление в беседе с «Вечерней Москвой» сделал спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, комментируя новость о закрытии футбольным клубом резервной команды из-за финансовых сложностей.

По мнению Губерниева, «Спартаку» крайне необходим новый, более «удачливый» владелец:

— Мне кажется, что владельцам «Спартака» нужно продать команду. Возможно, тогда найдется кто-нибудь более удачливый. Ну вот как можно закрыть резервную команду? Тогда можно еще и футбольную детско-юношескую школу «Спартака» закрыть. И тогда останется только один Telegram-канал Заремы? (гражданская жена Леонида Федуна, владельца футбольного клуба «Спартак» — прим. «ВМ»).

Губерниев также отметил, что, несмотря на высокие цены на нефть, у компании «Лукойл», являющейся главным спонсором «Спартака», возникли большие проблемы.

В то же время собеседник «ВМ» подчеркнул, что в условиях жесточайших санкций, которые распространяются в том числе и на российский спорт, судьба других футбольных команд из РФ может тоже сложиться неудачно.

— Страна живет в условиях жесточайшего кризиса, спорт в том числе, поэтому, конечно, судьба других российских команд тоже будет нелегкой, — подчеркнул Губерниев.

Резервная команда «Спартак-2» появилась в 2013 году. В прошлом сезоне Футбольной национальной лиги столичный клуб набрал 58 очков в 38 матчах и занял седьмое место. 23 мая стало известно, что руководство ФК «Спартак-Москва» приняло решение закрыть вторую команду.