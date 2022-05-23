Футбольный клуб «Спартак-2» прекратил существование

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Руководство московского «Спартака» объявило о закрытии «Спартак-2», выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Об этом в понедельник, 23 мая, сообщает пресс-служба клуба.

— Таким образом, «Спартак-2» не примет участия в следующем сезоне ФНЛ, — говорится в сообщении.

При этом в клубе отметили, что дальнейшее сотрудничество с тренерами, персоналом и игроками, у которых есть действующие контракты с командой, будет обсуждаться в индивидуальном порядке. Руководство «красно-белых» признало существование такого клуба на данном этапе нецелесообразным. «Спартак», как уточняется сосредочится на поддержке работы академии и молодежной команды.

«Спартак-2» был создан в 2013 году, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 30-го тура Российской премьер лиги (РПЛ) обыграл столичное «Динамо» и взял серебро первенства. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:5 в пользу гостей.

Столичный клуб «Торпедо» одержал победу над красноярским «Енисеем» в матче 37-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Таким образом команда из Москвы обеспечила себе досрочный выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).