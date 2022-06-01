Выставка фотографий «Москва. Реальное» пройдет в Музее архитектуры

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

В Государственном музее архитектуры имени А. В. Щусева объявили об открытии выставки фотографий современной архитектуры «Москва. Реальное». Об этом в среду, 1 июня, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

— Эта выставка является очень важной для Музея. Музею архитектуры по своей специфике сложнее отслеживать современные архитектурные процессы. В основном Музей показывает архитектуру прошлого. Но для нас очень важны изменения, которые произошли за последние десять лет в Москве, мне и моим коллегам кажется, что данный процесс на промежуточном этапе необходимо зафиксировать. Данная выставка, которую мы открываем, во многом посвящена и подведению итогов, и взгляду в будущее: архитектура снова становится искусством, — рассказала директор Музея архитектуры имени А. В. Щусева Елизавета Лихачева.

При этом она добавила, что желает продолжения подобного архитектурного развития в городе. Напомним, что на выставке представлены работы лучших архитектурных фотографов страны — 34 знаковых здания столицы, построенных в течение последних десяти лет, а также новые объекты, планируемые к открытию.

Также стало известно, что итоги конкурса «Взгляд на город» подведут на ежегодной выставке «АРХ Москва» в Гостином Дворе. 8 июня в 18:00 в павильоне института начнется церемония награждения, где назовут имена победителей и покажут работы финалистов.