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Астролог Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которые разбогатеют в июне

Анастасия Колоскова
Общество
Астролог Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которые разбогатеют в июне
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, какие три знака зодиака могут рассчитывать на серьезное укрепление своего финансового положения в июне 2022 года.

Так, согласно прогнозу эксперта, удача на материальном фронте ждет в первый летний месяц Тельцов. Их ожидает серьезный скачок по карьерной лестнице, а некоторых — очень щедрое предложение от вышестоящих коллег. Эти изменения позволят практически вдвое увеличить доход.

Львам в этот период следует опасаться подстав от бизнес-партнеров, а также необходимо помнить о корыстных целях окружающих. Представителям этого огненного знака не стоит давать деньги в долг, а также нужно отказаться от незапланированных дорогостоящих покупок. В этом случае они могут рассчитывать на увеличение денежных потоков.

Стрельцам первый месяц лета принесет удачу при заключении крупных сделок. Первая половина июня будет благоприятна для решения деловых задач, так как звезды защитят их от непродуманных действий и обмана, пишет kazlenta.kz.

До этого астролог Юлия Урусэль рассказала, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в июне.

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