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Отца мальчика, найденного в водоеме в Ростове-на-Дону, доставили в суд

Елена Самойлова
Происшествия
Отца мальчика, найденного в водоеме в Ростове-на-Дону, доставили в суд
Фото: Telegram / Shot

Правоохранители предположили, что семилетнего мальчика, которого нашли мертвым в водоеме в Ростове-на-Дону, убил его отец. Об этом стало известно в среду, 1 июня.

Мужчину задержали еще накануне. Он пояснил следователям, что утром 28 мая обратил внимание, что ребенок не подает признаков жизни. Испугавшись, он положил тело мальчика в сумку и скинул в реку.

Вскоре ему будет избрана мера пресечения. От всех обвинений подозреваемый отказывается, передает Telegram-канал Shot.

Видео: Telegram / Shot

Сумку с телом семилетнего мальчика нашли на дне реки Темерник 31 мая. По предварительным выводам судмедэксперта, о мальчика могли тушить сигареты, а также совершать действия сексуального характера.

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