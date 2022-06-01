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Памятник детскому поэту Самуилу Маршаку открыли в Москве

Араз Салехов
Город
Памятник детскому поэту Самуилу Маршаку открыли в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Лялина площадь Карта всех событий

В столице объявили об открытии памятника советскому поэту Самуилу Маршаку на Лялиной площади. Об этом в среду, 1 июня, сообщает РИА Новости.

Видео: РИА Новости

— Открыт первый в Москве памятник детскому поэту и переводчику Самуилу Маршаку: он находится на Лялиной площади близ Курского вокзала. В этом районе Маршак жил с 1938 года до своей смерти в 1964 году, — сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Самуил Яковлевич Маршак родился 4 июля 1964 года в Воронеже в еврейской семье. Известен как автор сказок для детей, сатирических произведений, а также «взрослой», серьезной лирики. Кроме этого, писатель занимался переводами английской и шотландской литературы.

Также стало известно, что в столице в День народного единства после реставрации откроется памятник Минину и Пожарскому на Красной площади. Сейчас на объекте проводятся работы по реставрации скульптурной композиции. Специалисты занимаются обновлением двух барельефов, постамента, а также воссоздают утраченные элементы памятника.

Самуил Маршак Москва Памятники
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