Завернутое в ковер тело мужчины нашли в квартире на севере Москвы

Фото: СК РФ

Россия, Москва, улица Софьи Ковалевской Карта всех событий

Завернутое в ковер тело мужчины нашли в квартире на севере столицы. Об этом в среду, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По ее словам, тело 55-летнего мужчины нашли в квартире на улице Софьи Ковалевской в ночь на 1 июня. Труп мужчины был завернут в ковер, а на шее виднелась резаная рана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого и задержали 20-летнего молодого человека.

— Он будет доставлен в подразделение ведомства, и следователи приступят к его допросу, после чего ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, — пояснила Иванова.

Накануне, 31 мая, стало известно, что жительница Шатуры зарезала возлюбленного во время встречи с друзьями.