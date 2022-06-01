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Житель Москвы замахнулся топором на ребенка. Видео

Елена Самойлова
Происшествия
Житель Москвы замахнулся топором на ребенка. Видео
Фото: РЕН ТВ

Житель столицы замахнулся топором на соседского ребенка во дворе дома. Об этом стало известно в среду, 1 июня.

По данным РЕН ТВ, от расправы ребенка спас его отец, который спрятался с ним в подъезде дома. Камеры видеонаблюдения зафиксировали угрозы соседа.

На кадрах заметно, что мужчина свободно разгуливает по двору и машет топором.

Видео: РЕН ТВ

Выяснилось, что нападавший — это 52-летний местный житель. Прибывшие медики отправили его на прохождение психиатрического обследования.

До этого сообщалось, что отца мальчика, найденного мертвым в водоеме в Ростове-на-Дону, доставили в суд. Его подозревают в убийстве.

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