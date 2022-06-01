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Появились подробности нападения на ребенка с топором

Елена Самойлова
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Появились подробности нападения на ребенка с топором
Фото: РЕН ТВ
Россия, Москва, Затонная улица Карта всех событий

Москвич напал на ребенка с топором на юге столицы из-за громкой музыки. Об этом в среду, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел на улице Затонной. По словам собеседника «ВМ», отец с сыном приехали на автомобиле. В салоне громко играла музыка, что, по предварительным данным, и спровоцировало соседа на неадекватные действия.

К счастью, ребенок не пострадал.

Инцидент, о котором идет речь, произошел накануне. Мужчина замахнулся топором на соседского ребенка, а после метнул орудие в его сторону. От расправы мальчика спас его отец, который спрятался с ним в подъезде дома.

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