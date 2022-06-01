Более 220 жилых домов отремонтируют на северо-востоке Москвы в этом году

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Каргопольская улица, 2 Карта всех событий

Специалисты в рамках региональной программы капитального ремонта в 2022 году проведут работы в 221 многоквартирном доме в Северо-Восточном административном округе (СВАО) Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 1 июня.

Самые высокие здания, которые вошли в программу капремонта, располагаются в районе Отрадное. Самый низкий дом, в котором будут проводиться работы, находится в районе Свиблово на улице Амундсена.

Самая старая постройка, вошедшая в региональную программу, была возведена в районе Марьина Роща на Октябрьской улице в 1917 году. Бывший доходный дом украшен венчающим карнизом и декоративными наличниками, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что специалисты Комплекса городского хозяйства столицы займутся проведением ремонтных работ в более чем 14 тысячах подъездов многоквартирных жилых домов.

В городе сформирован единый подход к проведению текущего ремонта подъездов. В обязательный перечень работ входит покраска входных групп, потолков и стен.