Музей Победы запустил творческий конкурс в честь Дня защиты детей

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей победы в честь Дня защиты детей запустил детский творческий конкурс «Лето твоих Побед». Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения в среду, 1 июня.

Участники конкурса должны создать стенгазету о своих достижениях прошлым летом и планах на предстоящие летние каникулы. Победители получат приз — путевку в городской клуб «Лето Побед», а также памятные сувениры.

— Этот конкурс дает возможность детям проявить себя не только в творческом плане, но и показать свою индивидуальность. Школьники могут рассказать о том, чего им удалось достичь и что воплотить прошлым летом, чему научились и какие открытия сделали, — заявили организаторы конкурса.

Работы принимаются до 13 июля, голосование за «Приз зрительских симпатий» пройдет с 18 по 25 июля. Результаты мероприятия объявят 27-го числа.

До этого сообщалось, что многодетные семьи смогут бесплатно посетить Музей Победы 1 июня. Гостей учреждения ожидает праздничная программа, посвященная Международному дню защиты детей.