Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Музей Победы запустил творческий конкурс в честь Дня защиты детей

Георгий Соланович
Город
Музей Победы запустил творческий конкурс в честь Дня защиты детей
Фото: shutterstock
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей победы в честь Дня защиты детей запустил детский творческий конкурс «Лето твоих Побед». Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения в среду, 1 июня.

Участники конкурса должны создать стенгазету о своих достижениях прошлым летом и планах на предстоящие летние каникулы. Победители получат приз — путевку в городской клуб «Лето Побед», а также памятные сувениры.

— Этот конкурс дает возможность детям проявить себя не только в творческом плане, но и показать свою индивидуальность. Школьники могут рассказать о том, чего им удалось достичь и что воплотить прошлым летом, чему научились и какие открытия сделали, — заявили организаторы конкурса.

Работы принимаются до 13 июля, голосование за «Приз зрительских симпатий» пройдет с 18 по 25 июля. Результаты мероприятия объявят 27-го числа.

До этого сообщалось, что многодетные семьи смогут бесплатно посетить Музей Победы 1 июня. Гостей учреждения ожидает праздничная программа, посвященная Международному дню защиты детей.

Конкурсы Дети Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Элитарность по абонементу

Любовь Выжанова
Любовь Выжанова

Важно вовремя помочь

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Город не останется в стороне

Дина Танатова
Дина Танатова

Влияние социума неизмеримо

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте