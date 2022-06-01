Правительство Москвы и городское УФАС обсудили меры поддержки рекламной отрасли

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Сотрудники управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве в среду, 1 июня, обсудили с операторами наружной рекламы столичного департамента СМИ и рекламы меры поддержки и направления развития отрасли.

ФАС в конце апреля 2022 года уже получала пакет мер поддержки, предусматривающий продление срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на один год, а также предоставление отсрочки платежей по ним и снижение размера выплат.

В этот раз участники мероприятия обсудили вопросы законодательного регулирования наружной рекламы. В этом ключе представители Национальной ассоциации визуальных коммуникаций выразили необходимость сохранения соответствующей отрасли в Москве.

По итогам собрания представители профильного департамента столицы и операторы наружной рекламы договорились о поддержании взаимодействия для обеспечения устойчивого состояния и развития рекламной сферы Москвы.

До этого сообщалось, что второй этап проекта для всех желающих научиться успешно вести социальные сети «ТопБЛОГ» начнется в мае 2022 года.