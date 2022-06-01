Продюсер Сазыкина заявила, что Наргиз не хотела работать с Агутиным без коньяка

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский певец и композитор Леонид Агутин рисковал остаться без концертов из-за сотрудничества с исполнительницей Наргиз. Об этом сообщила продюсер Олеся Сазыкина в среду, 1 июня.

По ее словам, Наргиз постоянно устраивала скандалы на рабочем месте. Чаще всего конфликты случались из-за отсутствия алкоголя в студии.

— После «Голоса» ее взял к себе Леонид Агутин. У Леонида Агутина директор Таня Ларина, с которой я очень хорошо общаюсь, и Таня Ларина говорила так: «Когда приезжала Наргиз, она там устраивала скандалы на основании того, что ей там не дали коньяк, алкоголь — определенные порции». Задерживала концерты, истерила, — рассказала Сазыкина.

Она подчеркнула, что организаторы концертов часто жаловались на поведение Наргиз и заявляли, что в следующий раз откажутся работать с Агутиным, если исполнительница будет выступать вместе с ним, передает Пятый канал.

31 мая изгнанная из России Наргиз устроила истерику в аэропорту. По словам очевидцев, она закатила скандал после сообщения о запрете на въезд в Россию. Исполнительница требовала связать ее с представителем российского министерства иностранных дел Марией Захаровой.