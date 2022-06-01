Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Продюсер Сазыкина заявила, что Наргиз не хотела работать с Агутиным без коньяка

Георгий Соланович
Общество
Продюсер Сазыкина заявила, что Наргиз не хотела работать с Агутиным без коньяка
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский певец и композитор Леонид Агутин рисковал остаться без концертов из-за сотрудничества с исполнительницей Наргиз. Об этом сообщила продюсер Олеся Сазыкина в среду, 1 июня.

По ее словам, Наргиз постоянно устраивала скандалы на рабочем месте. Чаще всего конфликты случались из-за отсутствия алкоголя в студии.

— После «Голоса» ее взял к себе Леонид Агутин. У Леонида Агутина директор Таня Ларина, с которой я очень хорошо общаюсь, и Таня Ларина говорила так: «Когда приезжала Наргиз, она там устраивала скандалы на основании того, что ей там не дали коньяк, алкоголь — определенные порции». Задерживала концерты, истерила, — рассказала Сазыкина.

Она подчеркнула, что организаторы концертов часто жаловались на поведение Наргиз и заявляли, что в следующий раз откажутся работать с Агутиным, если исполнительница будет выступать вместе с ним, передает Пятый канал.

31 мая изгнанная из России Наргиз устроила истерику в аэропорту. По словам очевидцев, она закатила скандал после сообщения о запрете на въезд в Россию. Исполнительница требовала связать ее с представителем российского министерства иностранных дел Марией Захаровой.

пьяная ссора Леонид Агутин Наргиз
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Элитарность по абонементу

Любовь Выжанова
Любовь Выжанова

Важно вовремя помочь

Наталья Карпович
Наталья Карпович

Город не останется в стороне

Дина Танатова
Дина Танатова

Влияние социума неизмеримо

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте