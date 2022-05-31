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Выдворенная из России певица Наргиз устроила истерику в аэропорту

Антон Махов
Общество
Выдворенная из России певица Наргиз устроила истерику в аэропорту
Фото: АГН Москва

Изгнанная из России певица Наргиз устроила истерику в аэропорту. Об этом рассказала Алена Жигалова, ведущая шоу «Алена, блин!».

По словам Жигаловой, Наргиз Закирова закатила скандал в аэропорту после сообщения о запрете на въезд в Россию. Она требовала связать ее с представителем российского Министерства иностранных дел Марией Захаровой.

— Оказывается, Наргиз очень не хотела разворачиваться, громко материлась и требовала связаться с МИД и Марией Захаровой. Очень интересно, какие аргументы в свою защиту были заготовлены у певицы, открыто «воюющей» в своих соцсетях на стороне Украины? — написала Жигалова в соцсети.

Об инциденте, который устроила Наргиз в аэропорту, Жигаловой рассказал продюсер певицы Виктор Дробыш, который, с его слов, тоже пострадал из-за неадекватного поведения артистки и ее антироссийских заявлений.

— Подставила она его знатно — сорвала несколько запланированных корпоративов, на которых собиралась накосить бабла в России, которую, напомним, критикует, — отметила Жигалова.

Ранее, 25 мая Наргиз Закирову задержали в аэропорту Домодедово, куда она прибыла из Ташкента. Певице сообщили, что с мая 2022 года она внесена в «красный список» граждан, пребывание которых на территории России нежелательно. Причиной стали резкие и оскорбительные высказывания Закировой в адрес страны и ее граждан, сообщает Пятый канал.

Запрет на въезд певице продлится до 2072 года.

Шоу-бизнес Аэропорты Наргиз Закирова
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