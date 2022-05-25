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«Была к этому готова»: Наргиз запретили въезд в Россию до 2072 года

Евгений Белоусов
Общество
«Была к этому готова»: Наргиз запретили въезд в Россию до 2072 года
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Певице Наргиз Закировой запретили въезд на территорию России до 2072 года за ее высказывания о специальной военной операции на Украине. Об этом в среду, 25 мая, сообщил адвокат 51-летней исполнительницы Бахром Исмаилов.

— У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение. Наргиз была к этому готова, — рассказал он.

По словам адвоката, подобный запрет никак не повлияет на гражданскую позицию Закировой. Несмотря на распространявшуюся в СМИ информацию, в отношении Закировой не возбуждали уголовного дела, передает Starhit.

До этого певица рассказала о романе с молодым любовником. Пара познакомилась на работе: молодой человек пришел устраиваться к звезде техником. С тех пор они неразлучны.

Актер, режиссер и в прошлом православный священник Иван Охлобыстин объяснил, почему журналистке Ксении Собчак, которая уехала из России сразу после начала спецоперации на Украине, удалось избежать осуждения общественности в отличие от других звезд.

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