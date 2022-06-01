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Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве москвича в 2017 году

Георгий Соланович
Происшествия
Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве москвича в 2017 году
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сотрудники правоохранительных органов задержали 28-летнего жителя Саратовской области, подозреваемого в убийстве москвича на Малой Филевской улице в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России в среду, 1 июня.

— Установлено, что обвиняемый совместно с соучастником вследствие внезапно возникших личных неприязненных отношений нанесли потерпевшему множественные удары в область головы, верхних и нижних конечностей, от которых последний скончался, — говорится в сообщении СК.

В отношении жителя Саратовской области завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит лишение свободы до восьми лет.

31 мая следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который изнасиловал школьницу. Примечательно, что 39-летний мужчина обвиняется не только в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней, но еще и в сбыте наркотиков и склонении подростка к их потреблению.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, уголовное дело передано для направления в суд.

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