Суд отправил в колонию родителей, издевавшихся над ребенком в Коломне

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Россия, Московская область, Коломна Карта всех событий

Суд признал виновными жителя Коломны и его сожительницу в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Об этом в среду, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Суд установил, что в период с апреля 2020 по март 2021 года мужчина совместно с сожительницей причиняли своей 7-летней дочери физические и психические страдания. За малейшее непослушание они наносили побои по различным частям тела ребенка.

Кроме этого, девочка была лишена игрушек и одежды по возрасту и сезону, а еду для себя готовила сама. При этом если у нее не получалось, то в течение дня она оставалась без еды. Также взрослые запирали ребенка в шкафу на целый день, из которого она могла выйти только с разрешения.

О данных издевательствах над ребенком стало известно правоохранительным органам от неравнодушных граждан.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 4,6 года с отбыванием в колонии общего режима, а его сожительнице — четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.