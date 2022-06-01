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Ведьма Полынь рассказала, как смена имени, фамилии и отчества влияет на судьбу

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Ведьма Полынь рассказала, как смена имени, фамилии и отчества влияет на судьбу
Фото: Pixabay / Engin Akyurt

Смена имени, отчества и фамилии полностью меняет человеческую жизнь, так как идет замена по родовому, профессиональному и личностному каналу. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила ведьма Алена Полынь.

По ее словам, имя человека отвечает за личность, фамилия — за профессию, а отчество несет программу, которая связана с родовым ресурсом:

— Когда мы меняем все эти данные, то меняется полностью наша судьба. Так, при новом имени составляющая нашей личности трансформируется. После таких процессов возникают новые предпочтения в одежде, еде и даже в партнерах.

Полынь рассказала, что при смене фамилии, отвечающей за профессиональную деятельность, возникает интерес к другим занятиям, к которым человек был равнодушен раньше:

— А новое отчество может помочь улучшить родовую программу, если семья была неблагополучной. В таком случае у человека появится более оптимистический жизненный сценарий.

Эксперт отметила, что даже некоторые звезды эстрады берут себе псевдонимы, которые позволяют им чувствовать себя более уверенными и раскрепощенными на сцене.

— Новое имя мотивирует быть лучше и заряжает энергией, — добавила Полынь.

При этом ведунья уточнила, что при выборе новых персональных данных следует нарекать себя тем именем, которое нравится, чтобы чувствовать себя максимально комфортно, тогда и успех в будущем обеспечен, заключила она.

Имена ведьма Алена Полынь
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