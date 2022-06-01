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В Росстате сообщили о снижении цен на бензин в России

Лейла Алиева
Экономика
В Росстате сообщили о снижении цен на бензин в России
Фото: pixabay.com

В России упали цены на бензин. Об этом в среду, 1 июня, сообщили в Росстате.

Так, цена на бензин Аи-92 и Аи-95 на российских автозаправках упала на 0,1 процента в период с 21 по 27 мая. При этом впервые с сентября 2021 года бензин начал дешеветь с 4 по 11 марта. Таким образом, цены на эти марки еженедельно снижаются почти три месяца подряд.

В абсолютном выражении средняя стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 уменьшилась на 4 и 3 копейки, составив 47, 24 и 51, 31 рубля за литр. Марка Аи-98 и дизель подешевели на 1 и 2 копейки — до 60, 14 и 54, 44 рубля.

Кроме того, снижение цен на бензин было зафиксировано в 22 субъектах РФ. Так, больше всего он подешевел в Красноярском крае — на 1,4 процента, передает РИА Новости.

31 мая стало известно, что администрация Соединенных Штатов считает виной президента России Владимира Путина рекордный рост цен на топливо, поднявшихся за последние месяцы в стране на 60 процентов. Отмечается, что подорожание бензина и дизельного топлива, разогнавшее инфляцию до максимума за последние 40 лет, американский истеблишмент считает следствием специальной военной операции России на Украине.

Цены бензин Россия
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