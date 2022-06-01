Какие ягоды, созревающие в июне, самые полезные

Фото: Елена Якушина / Вечерняя Москва

В Россию пришло лето, а это означает, что скоро на каждом столе появятся первые дачные ягоды, овощи и фрукты. Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, на какие июньские плоды стоит обратить особое внимание.

По словам врача-диетолога, к ранним летним культурам относят черешню, клубнику, вишню и красную смородину:

— В список также можно включить землянику, чуть позже плодоносит и черная смородина. Все эти ягоды именно в июне дарят нам свои яркие плоды, которые особенно полезны, так как созревают естественным путем и без использования химикатов.

Среди всех травянистых растений, по мнению Соломатиной, плоды земляники являются рекордсменами по содержанию витамина Е и кальция. В плоде много клетчатки, минеральных соединений.

— Ягоды улучшают работу кишечника, выводят избыток холестерина и токсинов из организма, — отметила врач.

По словам диетолога, ее плоды можно сушить и замораживать. И в первом, и во втором варианте она сохраняет свои полезные свойства.

В красной смородине очень много железа, поэтому ее употребление улучшает работу сосудов и сердца, отметила эксперт.

— Смородина — и красная, и черная — предотвращает появление отечности и устраняют мешки под глазами. Также ягоды выводят излишки солей из организма. Продукты обладают желчегонным свойством, помогают при простудных заболеваниях и являются природными противовоспалительными средствами, — подчеркнула Соломатина.

А вот вишня очень полезна для людей, которые страдают мочекаменной болезнью. Она способна выводить из организма мочевую кислоту, что улучшает работу почек и исключает появление камней, добавила специалист.

Благодаря низкому гликемическому индексу ягоды могут без опасений есть диабетики. Продукт активирует работу поджелудочной железы, желчного пузыря и в целом благоприятно влияет на деятельность пищеварительного тракта, заключила Соломатина.