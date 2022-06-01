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Turkish Airlines отменила требование о тестах на ковид для въезда в Турцию

Лейла Алиева
В мире
Turkish Airlines отменила требование о тестах на ковид для въезда в Турцию
Фото: Unsplash

Национальный турецкий перевозчик — авиакомпания «Турецкие авиалинии» (Turkish Airlines) отменила требование предоставлять ПЦР-тест или тест на антиген для въезда в Турцию. Об этом в среду, 1 июня, сообщила авиакомпания в одной из своих социальных сетей.

— На основе циркуляра МВД отменено ранее действовавшее требование предоставлять ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген на COVID-19 для въезда в страну. Хороших путешествий, — отмечается в сообщении.

Кроме того, Кипр с 1 июня отменяет коронавирусные ограничения для въезжающих в страну туристов. Теперь прибывающим в республику путешественникам не нужно будет предъявлять справку о вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19. Отмечается, что ограничения были предусмотрены вступившим в силу с 22 февраля этого года Планом действий по обеспечению бесперебойного выполнения полетов и работы воздушных и морских гаваней Кипра.

28 мая стало известно о задержании и отмене около 40 рейсов в столичных аэропортах. Известно, что в Домодедове задержали три рейса и семь отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны два рейса и три отменены. А в аэропорту Внуково задержаны девять рейсов и тринадцать отменены.

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