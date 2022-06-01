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Кусочек Средневековья построили неподалеку от столицы

Павел Воробьев
Общество
Кусочек Средневековья построили неподалеку от столицы
Реконструктор Анастасия Захарова протапливает сделанную по средневековой технологии печь-очаг. На ней можно приготовить обед по старинным рецептам. Печь возвели реконструкторы в парке «Форпост» / Фото: Павел Воробьев / Вечерняя Москва

В Рузском районе Подмосковья увлеченные историей ребята-реконструкторы своими силами строят средневековую деревню. Но не просто так, а восстанавливая и изучая технологии прошлого. Корреспондент «Вечерней Москвы» попробовал примерить на себя роль средневекового строителя.

По небольшой лесной дорожке на машине мы въезжаем в парк «Форпост». Еще мгновение назад вокруг мелькала стволами и листвой ярко зеленеющая чаща, и вдруг за очередным поворотом показалась большая поляна со строениями из глины и деревянной черепицей, похожими по архитектурному стилю на фахверк — типичные крестьянские домики, характерные для многих стран Центральной и Северной Европы. А на отшибе возвышается сторожевая башня.

Кажется, как будто где-то в лесу мы проехали через портал во времени, как пишут в книгах про путешествия в другие эпохи...

От пространственно-временного шока спасло появление главного человека в этих местах — руководителя и координатора проекта Станислава Лисника, который вышел нас встречать в современной одежде.

— Добро пожаловать к нам, — хозяйским жестом он указал на двухэтажную таверну и разнокалиберные дома сельских жителей. — Пока еще не в Средневековье, но на его стройку.

Он был прав: мы приехали не просто глазеть на кусок XIII века посреди века XXI, а активно его достраивать.

Работы в парке достаточно: нужно было сделать уличную коптильню, насыпать и утрамбовать земляной фундамент под очаг будущей кухни, расчистить участок под посадки возле дома садовода.

А еще строители парка — увлеченные историей ребята и девушки — запланировали починить оборонительную стену вокруг башни, доделать печи в доме гончара и даже возвести баню по образцу римских терм — на водогрейной печи и керамическом водопроводе.

— Начинается сезон фестивалей, и мы хотим успеть сделать большинство работ до крупных мероприятий, — рассказывает Станислав. — А поскольку все наши активисты — это обычные люди с работой и семейными делами, то делать это приходится трудовыми штурмами по выходным. Все то историческое великолепие, которое нас окружает, делается добровольцами, выкраивающими выходные для любимого хобби — реконструкции.

Проект парка живой истории «Форпост» существует уже несколько лет, за это время здесь успели возвести боевую башню со стеной-частоколом и рвом вокруг, двухэтажную таверну с кухней и обеденным залом на первом этаже и комнатами для постояльцев на втором, дома гончара, садовода и зажиточного жителя, участок оборонительной стены поселения с въездными воротами.

Но стройка продолжается, и реконструкторы хотят довести проект до вида полноценного средневекового поселения эпохи заката деревянных крепостей Северо-Западной Европы. Участники проекта говорят, что их вдохновил пример подобных парков, существующих за границей и в России: французский проект постройки рыцарского замка «Геделон», восстановленная римская вилла Карнунтум в Австрии, реконструкция датского средневекового торгового городка в Нюкебинге, голландская средневековая деревня Бокрийк.

Всех их объединяет одна идея: восстановление старинных технологий и использование не только как музея под открытым небом, но и в качестве площадки для исследований и фестивалей.

Сначала меня определили на постройку коптильни, но там технологии не отличались от современных. Мы пилим доски и сколачиваем из них высокий в два метра коптильный шкаф над земляным очагом.

— Дайте попробовать средневекового труда, — прошу я.

— Да запросто, — отвечает Станислав. — Иди трамбовать фундамент под кухню.

В роли «утрамбовщика» там оказался обычный кусок бревна с прибитой поперечной перекладиной. Сам фундамент больше похож на грядку, засыпанную землей с небольшой горкой.

Поднимаю деревянную колоду и стучу ею по земле. Этот инструмент, на удивление, не тяжелый. Я, взрослый мужчина, смог поднять его даже одной рукой, но вот сам процесс… весьма утомительный. Монотонное «поднять-опустить» надоедает уже через пару минут. А за это время нормально трамбуется лишь небольшой участок.

— А ты отдохни немного и опять работай, — ухмыльнулся мой напарник по трамбовке Владимир Малков. — В Средневековье людям спешить было некуда, работали спокойно, не то что мы сейчас.

Кстати, кроме мужчин в «Форпосте» творят своими руками маленькое Средневековье и представительницы прекрасного пола. Конечно, тяжелые работы девушкам не поручают, но и у них хватает забот. Например, ухаживать за посевами возле дома садовода. Там высаживают хмель для пива, овес, пшеницу-полбу и малину для ягодного соуса.

Разговоры о еде пробудили во мне голод. Самое время подкрепиться. И вот тут девушки-реконструкторы не подвели: еда в горшках, приготовленная в настоящих средневековых печах, вышла очень вкусной и сытной. Овощное рагу из бобов, репы, немного мяса, лук, морковь. Рецепт нехитрый, но именно такой и была повседневная пища 700– 800 лет назад. Хоть реконструкторы и приезжают на стройку не в исторических костюмах, они все равно хотят организовать себе маленький кусочек прошлого.

Что ж, средневековая деревня действительно цепляет за душу. И тем приятнее сознавать, что в этом рукотворном чуде есть и мой вклад.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Шевченко, глава клуба исторической реконструкции «Фламандцы»:

— Любой парк живой истории, и «Форпост» в том числе, это очень важная площадка для исторической реконструкции. Там можно проводить эксперименты и выяснять, как же реально использовались предметы быта и какова была настоящая жизнь средневекового города или деревни. А в качестве туристических объектов такие парки считаются лучшим форматом для преподавания истории на реальных примерах. Потому что реконструкторы, выступающие в парке в роли экскурсоводов, могут не только рассказать, но и тут же показать то, о чем говорят.

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