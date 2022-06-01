Молдавия прорабатывает возможность пересмотра контракта с Газпромом

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Молдавия ведет переговоры с Газпромом о возможности пересмотра контракта на поставку газа. Об этом сообщила премьер-министр страны Наталья Гаврилица на брифинге в среду, 1 июня.

— Ведутся переговоры с поставщиком, в том числе через наблюдательный совет. Были направлены запросы. Идут переговоры по различным положениям контракта, посмотрим, будет ли открытость для обсуждения, — отметила она.

Премьер-министр добавила, что власти прорабатывают доступ к альтернативным источникам энергии, передают «Известия».

До этого глава «Молдовагаза» заявил, что страна платит за российский газ в евро. Отмечается, что республика рассчитывается за газ в евро на основании нового договора, который вступил в силу в ноябре прошлого года. При этом компания не получала уведомления от Газпрома о переходе на расчеты в рублях, так как республика не зачислена в число недружественных стран России.

Кроме того, президент Молдавии Майя Санду заявила, что стране нечем заменить поступающий из России газ, так как покупать топливо на рынке будет дороже. Она уточнила, что если с 1 мая перестанет действовать контракт с Газпромом, то Молдавия будет вынуждена закупать газ на рынке. Однако власти республики, призналась она, надеются избежать этого варианта.