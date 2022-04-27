Санду заявила об отсутствии альтернативы российскому газу

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Молдавии нечем заменить поступающий из России газ, так как покупать топливо на рынке будет дороже. Об этом заявила президент республики Майя Санду в среду, 27 апреля.

— Мы не можем отказаться от газа в условиях, когда нет альтернативы, кроме того, электроэнергия тоже зависит от газа, здесь тоже нет альтернативы, потому что мы на практике не подключены к Румынии. Мы находимся в очень сложной ситуации, — сказала глава государства.

По словам Санду, если с 1 мая перестанет действовать контракт с Газпромом, то Молдавия будет вынуждена закупать газ на рынке. Однако власти республики, призналась она, надеются избежать этого варианта.

Санду отметила, что технические пути в поиске альтернативы есть, но нужно будет найти поставщика с бессрочным контрактом, передает РИА Новости.

Также в этот день канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что страна и местная нефтяная компания OMV приняли условия оплаты российского газа в рублях. При этом российская компания «Газпром» полностью приостановила поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG. Уточняется, что поставки голубого топлива приостановлены до тех пор, пока компании не оплатят их в рублях.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что со временем страны Европы смогут отказаться от российской нефти, однако прекратить импорт газа в ближайшей перспективе европейские государства не смогут. По словам собеседника «ВМ», на поиск альтернативных поставщиков газа и создание инфраструктуры уйдет несколько лет.