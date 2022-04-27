Австрия приняла условия оплаты российского газа в рублях

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Австрия и местная нефтяная компания OMV приняли условия оплаты российского газа в рублях. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил канцлер республики Карл Нехаммер.

По его словам, российский лидер Владимир Путин заверил Австрию в безопасности газовых поставок.

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23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях.

Россия в вопросе экспорта своих энергоресурсов должна ориентироваться на государства, которые готовы покупать отечественное голубое топливо на тех условиях, что диктуют власти РФ. Параллельно Москве рекомендуется усиливать свое влияние в газовом сегменте на Востоке. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил политолог Дмитрий Журавлев, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона, что Париж не нуждается в российском газе.