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В Красногорском филиале Музея Победы покажут страницы главного сатирического журнала СССР

Георгий Соланович
Город
В Красногорском филиале Музея Победы покажут страницы главного сатирического журнала СССР
Фото: АГН Москва

Открытие выставки «Самый смелый из смешных», посвященной 100-летию главного сатирического журнала Советского Союза «Крокодил», состоится 3 июня в Красногорском филиале Музея Победы. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения в среду, 1 июня.

Посетители выставки смогут увидеть редкие экземпляры журнала 1930-1960 годов.

— Особый интерес представляют карикатуры и фотомонтажи для «Крокодила» советского художника, иллюстратора, карикатуриста и плакатиста Бориса Клинча. Среди его работ — острые антигитлеровские карикатуры, обличающие фашистских захватчиков, — отметила заведующий Красногорским филиалом музея Маргарита Иващенко.

Уникальный экспонат выставки — «Лагерный крокодил» — самодельный альбом с акварельными рисунками и небольшими юмористическими текстами.

До этого сообщалось, что Музей победы в честь Дня защиты детей запустил детский творческий конкурс «Лето твоих Побед». Участники мероприятия должны создать стенгазету о своих достижениях прошлым летом и планах на предстоящие летние каникулы. Победители получат приз — путевку в городской клуб «Лето Побед», а также памятные сувениры.

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