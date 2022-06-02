Актеры сериала «Сваты» поссорились из-за ситуации на Украине

Кадр из сериала «Сваты»

Актриса Анна Кошмал, которая исполнила в популярном сериале «Сваты» роль Жени, сообщила в социальных сетях невеселые новости. Еще недавно такие дружные актеры сериала прекратили общаться: как оказалось, у них совершенно разные мнения о происходящем на Украине.

По словам Кошмал, ее коллеги предпочитают вообще не поднимать данную тему. А для нее такое поведение неприемлемо, поэтому она перестала общаться с другими участниками популярного проекта. При этом Анна надеется, что ее коллеги не забыли их крепкой дружбы.

— Я хочу, чтобы они видели и помнили, какие искренние чувства к ним я испытывала и какую большую оплеуху они дали всем нам, — заявила актриса в соцсетях, передает издание ФАН.

В апреле сообщалось, что в России могут запретить к показу сериал «Сваты», который полюбили миллионы зрителей. Права на него принадлежат студии «Квартал 95», основателем которой является президент Украины Владимир Зеленский.