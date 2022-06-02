Анастасия Ракова рассказала об открытии двух новых рекрутинговых центров московской службы занятости

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичная служба занятости на базе Кадрового центра «Моя работа» открыла два дополнительных рекрутинговых агентства — компании «КуулКлевер-Мясновъ-Отдохни» и «Черкизово». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 2 июня.

— Мы внимательно следим за ситуацией на рынке труда и постоянно расширяем возможности для трудоустройства горожан. <...> Буквально на днях мы запустили работу еще двух рекрутинговых центров — компаний «КуулКлевер-Мясновъ-Отдохни» и «Черкизово». Таким образом, у нас работает уже восемь рекрутинговых центров, а организации в сумме ищут почти 15 тысяч новых сотрудников, — заявила Ракова.

По ее словам, Москва постоянно расширяет возможности для трудоустройства горожан в связи с уходом иностранных компаний из России. Технология рекрутинговых центров снимает часть затрат с работодателей и отбирает кандидатов, исходя из необходимых критериев.

— Для соискателей такая технология поиска работы также имеет очевидные плюсы. Они могут в течение одного дня получить индивидуальную карьерную консультацию, вместе со специалистом составить конкурентоспособное резюме, подобрать наиболее подходящие вакансии, пройти несколько собеседований у представителей работодателей, получить предложения о трудоустройстве и выбрать лучшее из них, — подчеркнула заммэра.

Помимо «КуулКлевер-Мясновъ-Отдохни» и «Черкизово», с рекрутинговыми центрами также сотрудничают «Черкизово», «Московский метрополитен», ПАО «МОЭК», «Почта России», «Магнит» и «Дикси».

1 июня сообщалось, что центры занятости «Моя карьера» проведут в июне серию образовательных мероприятий, направленных на помощь в трудоустройстве и развитии карьеры.